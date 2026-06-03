Експрезидент Польщі висловився про можливе позбавлення ордену Зеленського

Колишній президент Польщі Анджей Дуда прокоментував намір свого наступника Кароля Навроцького забрати в українського лідера Володимира Зеленського найвищу польську нагороду через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Про це йдеться у письмовому коментарі Дуди для Onet, повідомляє "Європейська правда".

Орден Білого Орла був вручений Зеленському навесні 2023 року тодішнім польським президентом Анджеєм Дудою.

Зараз чинний президент Навроцький пропонує позбавити Зеленського ордена.

"Володимир Зеленський отримав Орден Білого Орла в інший час і за інших умов. Зараз вони змінилися, як і поведінка Володимира Зеленського. І це очевидно", – написав Анджей Дуда, коментуючи це.

Він також додав, що остаточне рішення залишається за чинним польським президентом.

"Звичайно, президент вислухає думку капітулу і, приймаючи рішення, обов’язково врахує всі обставини та факти. А вони різні – не всі запам’яталися, не всі широко відомі і не всі помітні в нинішній атмосфері", – зазначив Дуда.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування Героїв УПА.

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".