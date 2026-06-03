Экс-президент Польши высказался о возможном лишении Зеленского ордена

Бывший президент Польши Анджей Дуда прокомментировал намерение своего преемника Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей польской награды из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО название "Герои УПА".

Об этом говорится в письменном комментарии Дуды для Onet, сообщает "Европейская правда".

Орден Белого Орла был вручен Зеленскому весной 2023 года тогдашним польским президентом Анджеем Дудой.

Сейчас действующий президент Навроцкий предлагает лишить Зеленского ордена.

"Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в другое время и при других условиях. Сейчас они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И это очевидно", – написал Анджей Дуда, комментируя это.

Он также добавил, что окончательное решение остается за действующим польским президентом.

"Конечно, президент выслушает мнение капитула и, принимая решение, обязательно учтет все обстоятельства и факты. А они разные – не все запомнились, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере", – отметил Дуда.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен извиниться перед Каролем Навроцким за присвоение украинскому подразделению названия "Герои УПА".

На фоне скандала в МИД Украины заявили, что, инициируя присвоение почетного звания своему подразделению, бойцы ССО "точно не ставили целью оскорбить дружественный польский народ".