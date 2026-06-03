СМИ узнали об участии Зеленского в саммите G7 во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G7, который состоится в этом месяце во Франции.

Об этом изданию Politico сообщили неназванные официальные лица, передает "Европейская правда".

Ожидается, что Зеленский присоединится к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите в Эвиан-ле-Бен, рассказали собеседники издания.

По словам одного из чиновников, украинский лидер планирует обсудить вопросы военной дипломатии и противовоздушной обороны для отражения ракетных ударов со стороны России.

В марте советник президента Франции заявил, что Зеленский не был приглашен на саммит, который состоится 15–17 июня.

Пресс-секретарь французского Елисейского дворца, который организует встречу G7, не ответил на запрос о комментарии во вторник.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен лично принять участие в саммите G7, несмотря на споры с союзниками по поводу военных действий в Иране.

А в июне прошлого года Трамп досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским.