Жителів низки регіонів Естонії попереджали про повітряну загрозу

Рано вранці 3 червня Сили оборони Естонії розіслали повідомлення про повітряну загрозу в Ляенському та Іда-Віруському повітах, а згодом попередження також було надіслано в Тартуський, Йігеваський, Вільяндіський, Валгаський, Вируський та Пюльваський повіти.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Попередження про повітряну загрозу почали з’являтись близько четвертої ранку за місцевим часом.

О 5:52 Сили оборони скасували повітряну тривогу.

Кілька мешканців Виру повідомили ERR, що рано вранці чули шум, який міг бути пов’язаний із дроном.

Повітряна загроза не вплинула на роботу Талліннського аеропорту, і рейси відправлялися згідно з розкладом.

Також стало відомо, що Національні збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу у повітряному просторі країни.

Інформація про загрозу повітряному простору Латвії з’явилась на тлі повідомлень про атаку десятків безпілотників у російському Санкт-Петербурзі.