Жителей ряда регионов Эстонии предупредили об угрозе с воздуха
Рано утром 3 июня Силы обороны Эстонии разослали сообщение о воздушной угрозе в Ляэнском и Ида-Вируском уездах, а впоследствии предупреждение также было отправлено в Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Выруском и Пыльваском уездах.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
Предупреждения о воздушной угрозе начали появляться около четырех утра по местному времени.
В 5:52 Силы обороны отменили воздушную тревогу.
Несколько жителей Выру сообщили ERR, что рано утром слышали шум, который мог быть связан с дроном.
Воздушная угроза не повлияла на работу Таллиннского аэропорта, и рейсы отправлялись согласно расписанию.
Также стало известно, что Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны.
Информация об угрозе воздушному пространству Латвии появилась на фоне сообщений об атаке десятков беспилотников в российском Санкт-Петербурге.