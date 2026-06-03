Жителей ряда регионов Эстонии предупредили об угрозе с воздуха

Рано утром 3 июня Силы обороны Эстонии разослали сообщение о воздушной угрозе в Ляэнском и Ида-Вируском уездах, а впоследствии предупреждение также было отправлено в Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Выруском и Пыльваском уездах.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Предупреждения о воздушной угрозе начали появляться около четырех утра по местному времени.

В 5:52 Силы обороны отменили воздушную тревогу.

Несколько жителей Выру сообщили ERR, что рано утром слышали шум, который мог быть связан с дроном.

Воздушная угроза не повлияла на работу Таллиннского аэропорта, и рейсы отправлялись согласно расписанию.

Также стало известно, что Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны.

Информация об угрозе воздушному пространству Латвии появилась на фоне сообщений об атаке десятков беспилотников в российском Санкт-Петербурге.