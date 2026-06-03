Сікорський: ведемо непублічні переговори з Україною щодо підрозділу імені "Героїв УПА"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про непублічні переговори з Україною щодо присвоєння українському підрозділу ССО найменування "Героїв УПА".

Заяву очільника польського зовнішньополітичного відомства наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Сікорський висловив сподівання, що Україна знайде "спосіб виправити цю помилку".

Під час зустрічі з мешканцями Тарногруда (Люблінське воєводство) у Сікорського спитали про рішення президента України Володимира Зеленського про присвоєння військовому підрозділу ССО імені "Героїв УПА".

"Я вважаю, що президент Зеленський припустився помилки", – сказав глава МЗС Польщі.

За його словами, "історія є складною і не всіх героїв мають шанувати інші країни, але є межі".

"Я б очікував, що українська сторона врахує нашу чутливість. Для них УПА асоціюється з опором проти радянської влади, а для нас – з Волинню", – додав польський міністр.

Сікорський також зазначив, що тривають закулісні переговори, і висловив надію, що українська сторона знайде "якийсь спосіб виправити цю помилку".

На його думку, Польща має право бути розчарованою і вимагати виправлення, але не можна дозволити, щоб російська дезінформація посварила дві країни.

"Бо тоді програють і Україна, і Польща", – додав міністр.

Нагадаємо, голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".