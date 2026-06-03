Сикорский: ведем непубличные переговоры с Украиной по подразделению имени "Героев УПА"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал о непубличных переговорах с Украиной о присвоении украинскому подразделению ССО наименования "Героев УПА".

Заявление главы польского внешнеполитического ведомства приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Сикорский выразил надежду, что Украина найдет "способ исправить эту ошибку".

Во время встречи с жителями Тарногруда (Люблинское воеводство) у Сикорского спросили о решении президента Украины Владимира Зеленского о присвоении военному подразделению ССО имени "Героев УПА".

"Я считаю, что президент Зеленский допустил ошибку", – сказал глава МИД Польши.

По его словам, "история является сложной и не всех героев должны уважать другие страны, но есть границы".

"Я бы ожидал, что украинская сторона учтет нашу чувствительность. Для них УПА ассоциируется с сопротивлением против советской власти, а для нас – с Волынью", – добавил польский министр.

Сикорский также отметил, что продолжаются закулисные переговоры, и выразил надежду, что украинская сторона найдет "какой-то способ исправить эту ошибку".

По его мнению, Польша имеет право быть разочарованной и требовать исправления, но нельзя позволить, чтобы российская дезинформация поссорила две страны.

"Потому что тогда проиграют и Украина, и Польша", – добавил министр.

Напомним, глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен просить прощения у Кароля Навроцкого из-за присвоения украинскому подразделению наименования "Героев УПА".

На фоне скандала в МИД Украины заявили, что, инициируя предоставление почетного звания для своего подразделения, бойцы ССО "точно не имели целью оскорбить дружественный польский народ".