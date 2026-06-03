У Бранденбурзі евакуювали тисячі мешканців через підрив бомб часів Другої світової війни

У німецькому Бранденбурзі евакуювали близько 3 тисяч місцевих жителів через заплановане знешкодження бомб та мін часів Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

Вранці 3 червня тисячі мешканців міст Гоен-Ноєндорф та Оранієнбург були змушені тимчасово покинути свої домівки на час знешкодження двох старих бомб.

250-кілограмові боєприпаси будуть підірвані в лісистій місцевості. Оскільки поблизу розташовані колії міської залізниці, рух поїздів вранці буде перервано.

Серед закладів, яких стосується евакуація, – садовий магазин та дитячий садок. Люди повинні були покинути небезпечну зону до 8:00 ранку.

Будинки евакуювали також в районі Лоссов у Франкфурті-на-Одері – там контрольованим вибухом має бути підірвана протитанкова міна часів Другої світової війни.

За оцінками місцевої влади, операція має завершитися близько 16:00 за місцевим часом. Про скасування тривоги сповістять сирени.

У травні поблизу німецького Вісбадена провели знешкодження авіабомби часів Другої світової війни, яку знайшли неподалік від американських казарм.

Наприкінці квітня жителів німецького села Прюм у землі Рейнланд-Пфальц довелося евакуювати після виявлення 250-кілограмової бомби часів Другої світової війни.