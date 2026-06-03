В Бранденбурге эвакуировали тысячи жителей из-за подрыва бомб времен Второй мировой

В немецком Бранденбурге эвакуировали около 3 тысяч местных жителей из-за запланированного обезвреживания бомб и мин времен Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

Утром 3 июня тысячи жителей городов Гоэн-Ноендорф и Ораниенбург были вынуждены временно покинуть свои дома на время обезвреживания двух старых бомб.

250-килограммовые боеприпасы будут взорваны в лесистой местности. Поскольку поблизости находится городская железная дорога, движение поездов утром будет прервано.

Среди заведений, которых касается эвакуация, – садовый магазин и детский сад. Люди должны были покинуть опасную зону до 8:00 утра.

Дома эвакуировали также в районе Лоссов во Франкфурте-на-Одере – там контролируемым взрывом должна быть взорвана противотанковая мина времен Второй мировой войны.

По оценкам местных властей, операция должна завершиться около 16:00 по местному времени. Об отмене тревоги оповестят сирены.

В мае вблизи немецкого Висбадена провели обезвреживание авиабомбы времен Второй мировой войны, которую нашли неподалеку от американских казарм.

В конце апреля жителей немецкой деревни Прюм в земле Рейнланд-Пфальц пришлось эвакуировать после обнаружения 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.