Поляки разделились во мнениях о потенциальном создании новой базы США в Польше

44,1% поляков выступают за создание новой военной базы США на территории их страны, тогда как 40,9% высказываются против этой идеи.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS для Radio ZET, результаты которого опубликовал Onet, передает "Европейская правда".

В опросе респондентов спросили о том, стоит ли создать еще одну американскую военную базу в Польше.

Положительный ответ дали 44,1% респондентов, из них 20,7% – "точно да", а 23,4% – "скорее да".

40,9% опрошенных высказались против новой военной базы США: 25,6% ответили "вероятно нет", 15,3% – "точно нет".

Еще 15% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

Общенациональный опрос провели с помощью стандартизированных компьютерных телефонных интервью (CATI) 22-23 мая на репрезентативной выборке из 1067 человек.

Сейчас около 10 000 американских солдат размещены в Польше в двух формах: постоянной и ротационной. Среди солдат, которые находятся в стране постоянно, есть личный состав так называемой базы противоракетного щита в Редзиково, передового командования 5-го армейского корпуса США в Познани, познанского гарнизона и базы Повидз.

В рамках ротационного присутствия американских войск в Польше размещена бронетанковая боевая группа, подразделения которой развернуты преимущественно на западе страны.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

По данным Financial Times, США обсуждают вопрос о размещении ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО, чтобы заверить союзников в том, что сокращение поддержки в сфере обычных вооружений не ослабляет гарантии безопасности. По словам источников, страны на восточном фланге НАТО, в частности Польша и некоторые страны Балтии, выразили готовность к такому шагу.