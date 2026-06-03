Ведучі суспільних мовників Чехії одяглись у чорне на знак протесту проти суперечливого закону

У середу ведучі Чеського радіо й Чеського телебачення вийшли на роботу у чорному вбранні у межах нового протесту проти суперечливого закону щодо фінансування суспільних мовників.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

3 червня співробітники Чеського радіо й Чеського телебачення провели новий протест проти намірів урядової коаліції змінити чинне законодавство щодо їхнього фінансування. Акція проходить одночасно у кількох містах.

Вони критикують хаотичний підхід уряду та нестачу експертного обговорення запланованих змін.

Минулого тижня у коаліції заявили, що внесуть альтернативну першому проєкту пропозицію. Уряд планує обговорити її 15 червня, а перед тим 9 червня планується обговорення за участі прем’єра та керівництва Чеського радіо й Чеського телебачення.

Хвиля протестів через ініційовані зміни до фінансування суспільних мовників почалася ще у квітні, до неї долучилися багато звичайних громадян.

Сейм Литви цього тижня ухвалив зміни до закону про суспільного мовника, суперечка щодо яких триває з кінця 2025 року і також спричинила масштабні акції протесту.