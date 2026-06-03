Ведущие общественных вещателей Чехии оделись в черное в знак протеста против спорного закона

В среду ведущие Чешского радио и Чешского телевидения вышли на работу в черном в рамках нового протеста против противоречивого закона о финансировании общественных вещателей.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

3 июня сотрудники Чешского радио и Чешского телевидения провели новый протест против намерений правительственной коалиции изменить действующее законодательство об их финансировании. Акция проходит одновременно в нескольких городах.

Они сетуют на хаотичный подход правительства и недостаток экспертного обсуждения запланированных изменений.

На прошлой неделе в коалиции заявили, что внесут альтернативное первому проекту предложение. Правительство планирует обсудить его 15 июня, а перед тем 9 июня планируется обсуждение с участием премьера и руководства Чешского радио и Чешского телевидения.

Волна протестов из-за инициированных изменений в финансировании общественных вещателей началась еще в апреле, к ней присоединились многие обычные граждане.

Сейм Литвы на этой неделе принял изменения в закон об общественном вещателе, спор о которых длится с конца 2025 года и также вызвал масштабные акции протеста.