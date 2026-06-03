У парламенті Норвегії погодили збільшення оборонних витрат країни до 2036 року

Партії, представлені у парламенті Норвегії, погодили довгостроковий план фінансування збройних сил, що передбачає виділення додаткових майже 570 млн євро на оборону до 2036 року.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Дев’ять представлених у Стортингу політичних партій погодили довгостроковий план фінансування норвезьких збройних сил, що передбачає виділення додаткових 6,15 млрд крон (майже 570 млн євро) на оборону до 2036 року.

Інвестиції у безпілотну компоненту – різноманітні дрони та засоби радіоелектронної боротьби – зростуть на 2,95 млрд крон. Загальні інвестиції у ці технології до 2036 року складатимуть майже 19 млрд крон (1,76 млрд євро) до 2036 року.

Також у фокусі уваги – прискорене забезпечення країни передовими засобами ППО далекого радіуса дії.

Нагадаємо, Польща вже отримала перші кошти за програмою ЄС з переозброєння SAFE і підписала контракти на 28 млрд євро.

Тим часом новий уряд Чехії налаштований ігнорувати цільовий показник витрат НАТО. Чинний прем’єр Андрей Бабіш висловив сподівання, що його добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом захистять країну від критики.