В парламенте Норвегии согласовали увеличение оборонных расходов страны до 2036 года

Партии, представленные в парламенте Норвегии, согласовали долгосрочный план финансирования вооруженных сил, предусматривающий выделение дополнительных почти 570 млн евро на оборону до 2036 года.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Девять представленных в Стортинге политических партий согласовали долгосрочный план финансирования норвежских вооруженных сил, предусматривающий выделение дополнительных 6,15 млрд крон (почти 570 млн евро) на оборону до 2036 года.

Инвестиции в беспилотную компоненту – различные дроны и средства радиоэлектронной борьбы – вырастут на 2,95 млрд крон. Общие инвестиции в эти технологии до 2036 года составят почти 19 млрд крон (1,76 млрд евро) до 2036 года.

Также в фокусе внимания – ускоренное обеспечение страны передовыми средствами ПВО дальнего радиуса действия.

Напомним, Польша уже получила первые средства по программе ЕС по перевооружению SAFE и подписала контракты на 28 млрд евро.

Тем временем новое правительство Чехии настроено игнорировать целевой показатель расходов НАТО. Действующий премьер Андрей Бабиш выразил надежду, что его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом защитят страну от критики.