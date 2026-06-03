У Британії судять чоловіка у справі про замовне вбивство на користь мережі, пов’язаної з Іраном

У Великій Британії розпочався судовий процес над 19-річним громадянином Норвегії Йоганнесом Натландом, якого обвинувачують у змові з метою скоєння замовного вбивства на користь шведського злочинного угруповання "Фокстрот", яке пов’язане з Іраном.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

За версією слідства, у березні минулого року Натланд прибув до Великої Британії з Норвегії після вербування через кримінальну мережу.

Йому нібито пообіцяли до 25 тисяч євро за вбивство особи, ім’я якої він навіть не знав.

Прокурор Алістер Річардсон заявив у суді, що обвинувачений приїхав до країни "з єдиною метою – скоїти вбивство". За його словами, після прибуття Натланд отримав інструкції щодо місць схованок із грошима, зброєю та боєприпасами.

Як зазначається, 19 березня 2025 року його затримали в готелі у Гаддерсфілді. Під час арешту правоохоронці вилучили два пістолети та 12 бойових патронів.

Натланд визнав провину у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів, однак заперечує участь у змові з метою вбивства.

Суду повідомили, що координацію операції здійснювала особа під псевдонімом "Агент 47", яка через мережу контактів шукала виконавця для злочину у Великій Британії. Вербування, за даними слідства, відбувалося через соціальні мережі та месенджери, зокрема Snapchat, Telegram і Signal.

Прокурори стверджують, що угруповання "Фокстрот", створене у 2021 році, займається наркоторгівлею та причетне до низки злочинів. За словами обвинувачення, мережа використовує молодих виконавців, які часто не знають деталей своїх завдань або особи потенційної жертви.

Серед доказів, представлених суду, було повідомлення Натланда від 15 березня, у якому він запитував свого вербувальника: "Кого треба застрелити?".

Очікується, що судовий процес триватиме близько трьох тижнів.

Також нагадаємо, що наприкінці квітня у Лондоні невідомий поранив ножем двох перехожих. Після цього інциденту у Британії підвищили рівень терористичної загрози.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.