В Британии судят мужчину по делу о заказном убийстве в пользу сети, связанной с Ираном

В Великобритании начался судебный процесс над 19-летним гражданином Норвегии Йоханнесом Натландом, которого обвиняют в заговоре с целью совершения заказного убийства в пользу шведской преступной группировки "Фокстрот", связанной с Ираном.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

По версии следствия, в марте прошлого года Натланд прибыл в Великобританию из Норвегии после вербовки через криминальную сеть.

Ему якобы пообещали до 25 тысяч евро за убийство человека, имя которого он даже не знал.

Прокурор Алистер Ричардсон заявил в суде, что обвиняемый приехал в страну "с единственной целью – совершить убийство". По его словам, по прибытии Натланд получил инструкции относительно мест тайников с деньгами, оружием и боеприпасами.

Как отмечается, 19 марта 2025 года его задержали в отеле в Хаддерсфилде. Во время ареста правоохранители изъяли два пистолета и 12 боевых патронов.

Натланд признал вину в незаконном хранении оружия и боеприпасов, однако отрицает участие в заговоре с целью убийства.

Суду сообщили, что координацию операции осуществлял человек под псевдонимом "Агент 47", который через сеть контактов искал исполнителя для преступления в Великобритании. Вербовка, по данным следствия, проходила через социальные сети и мессенджеры, в частности Snapchat, Telegram и Signal.

Прокуроры утверждают, что группировка "Фокстрот", созданная в 2021 году, занимается наркоторговлей и причастна к ряду преступлений. По словам обвинения, сеть использует молодых исполнителей, которые часто не знают деталей своих задач или личности потенциальной жертвы.

Среди доказательств, представленных суду, было сообщение Натланда от 15 марта, в котором он спрашивал своего вербовщика: "Кого надо застрелить?".

Ожидается, что судебный процесс продлится около трех недель.

Также напомним, что в конце апреля в Лондоне неизвестный ранил ножом двух прохожих. После этого инцидента в Британии повысили уровень террористической угрозы.

Сообщалось, что полиция Лондона расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.