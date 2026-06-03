Укр Рус Eng

Макрон прийняв Мадяра і заявив про підготовку стратегічного партнерства з Угорщиною 

Новини — Середа, 3 червня 2026, 18:00 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон вперше прийняв нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра у Єлисейському палаці та анонсував запуск стратегічного партнерства з Угорщиною. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму X.

Макрон опублікував спільне фото з Петером Мадяром на вході до Єлисейського палацу та зазначив, що зміна влади в Угорщині започатковує нову еру і для країни, і для Угорщини у Європі. 

"Сьогодні ми вирішуємо запустити підготовку нового стратегічного партнерства між Угорщиною та Францією, підписання має відбутися до кінця року. Це дозволить поглибити наші відносини у стратегічних галузях, як оборона, ядерна енергетика, інфраструктура, транспорт, сільське господарство", – заявив президент Франції.     

"Це також сприятиме нашому порядку денному щодо "європейського суверенітету", – додав Макрон.

Нагадаємо, у команді Мадяра анонсували перегляд проєкту розширення АЕС "Пакш", де генпідрядником є російська державна компанія "Росатом".  

Також Петер Мадяр висловив готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня, якщо вдасться досягти згоди щодо питання основних прав угорської меншини. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Угорщина
Реклама: