Макрон принял Мадьяра и заявил о подготовке стратегического партнерства с Венгрией

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые принял нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Елисейском дворце и анонсировал запуск стратегического партнерства с Венгрией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Макрон опубликовал совместное фото с Петером Мадьяром при входе в Елисейский дворец и отметил, что смена власти в Венгрии начинает новую эру и для страны, и для Венгрии в Европе.

Bienvenue, cher @magyarpeterMP.



C’est une nouvelle ère qui s’ouvre en Hongrie, mais aussi pour la Hongrie en Europe !



Nous décidons aujourd’hui de lancer la préparation d’un nouveau partenariat stratégique entre la Hongrie et la France, à signer d’ici la fin de l’année.… pic.twitter.com/hPt1Pdc5jl – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 3, 2026

"Сегодня мы решаем запустить подготовку нового стратегического партнерства между Венгрией и Францией, подписание должно состояться до конца года. Это позволит углубить наши отношения в стратегических областях, как оборона, ядерная энергетика, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство", – заявил президент Франции.

"Это также будет способствовать нашей повестке дня по "европейскому суверенитету", – добавил Макрон.

Напомним, в команде Мадьяра анонсировали пересмотр проекта расширения АЭС "Пакш", где генподрядчиком является российская государственная компания "Росатом".

Также Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале следующей недели, если удастся достичь согласия по вопросу основных прав венгерского меньшинства.