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Макрон принял Мадьяра и заявил о подготовке стратегического партнерства с Венгрией

Новости — Среда, 3 июня 2026, 18:00 — Мария Емец

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые принял нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в Елисейском дворце и анонсировал запуск стратегического партнерства с Венгрией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем X.

Макрон опубликовал совместное фото с Петером Мадьяром при входе в Елисейский дворец и отметил, что смена власти в Венгрии начинает новую эру и для страны, и для Венгрии в Европе.

"Сегодня мы решаем запустить подготовку нового стратегического партнерства между Венгрией и Францией, подписание должно состояться до конца года. Это позволит углубить наши отношения в стратегических областях, как оборона, ядерная энергетика, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство", – заявил президент Франции.

"Это также будет способствовать нашей повестке дня по "европейскому суверенитету", – добавил Макрон.

Напомним, в команде Мадьяра анонсировали пересмотр проекта расширения АЭС "Пакш", где генподрядчиком является российская государственная компания "Росатом".

Также Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале следующей недели, если удастся достичь согласия по вопросу основных прав венгерского меньшинства.

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Франция Венгрия
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