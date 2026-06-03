Зеленский говорит, что уже давно ждет делегацию переговорщиков из США

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что приезд американской делегации в Киев затягивается, но Украина рассчитывает на этот визит.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский подтвердил, что на данный момент нет определенности относительно даты приезда в Украину посланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, который он ранее анонсировал.

"Мы действительно на постоянной связи с американской стороной по поводу наших переговорщиков. Мы ожидаем приезда переговорной группы. Но, на мой взгляд, очень долго (их ждем)", – заявил президент.

Зеленский выразил сожаление по поводу того, что этот вопрос не является приоритетным для Вашингтона.

"К сожалению, мы сегодня не в центре внимания. Иран – это вопрос номер один для Соединенных Штатов Америки, а затем идет вопрос Украины. К сожалению, мы находимся в очереди этих войн", – пояснил он.

Впрочем, Зеленский рассчитывает, что визит в конце концов состоится. "Я действительно считаю, что Соединенные Штаты Америки – самый сильный игрок, который может побудить Путина к окончанию войны", – добавил президент.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, входящий в состав украинской делегации на "мирных" переговорах, настаивает, что контакты с участием США продолжаются и сейчас, несмотря на отсутствие публичных мероприятий.

10 дней назад госсекретарь США Марко Рубио констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, объяснив, что США "не интересуют бесконечные встречи без результатов". До этого он заявлял об отсутствии "плодотворных результатов" в мирном процессе по Украине.