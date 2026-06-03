Рубио: экономические последствия войны с Ираном менее опасны, чем ядерное оружие Тегерана

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа осознавала возможные глобальные экономические последствия начала войны против Ирана, но считала угрозу того, что Тегеран в конечном итоге получит ядерное оружие, более серьезной.

Об этом он сказал в среду, 3 июня, на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей в Вашингтоне, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Рубио заявил, что администрация Трампа "была готова к любой реакции".

"Президент и вся администрация осознавали, что такие действия будут иметь последствия, но последствия от того, что Иран получит ядерное оружие, были бы хуже", – сказал он.

Стоит отметить, что конфликт на Ближнем Востоке оказывает ощутимое влияние на экономическую ситуацию, в частности, и в Европейском Союзе. Например, Италия обратилась в Брюссель с просьбой смягчить бюджетные правила ЕС, что позволило бы ее правительству потратить больше средств на меры, направленные на преодоление энергетического кризиса.

Также СМИ утверждали, что Европейский Союз рассматривает возможность временного замораживания ценового ограничения на российскую нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

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