В пригороде Афин тушат крупный лесной пожар

Более 100 пожарных боролись с лесным пожаром, бушующим среди низкой растительности вблизи промышленного города Аспропиргос, к западу от Афин.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Пожар вспыхнул вскоре после 14:00 в среду в кустарниковой местности к северу от района Софо и распространялся в сторону соседних гор.

Представители пожарной службы заявили, что домам не угрожает непосредственная опасность.

К концу дня для тушения пожара были задействованы 108 пожарных, шесть специализированных наземных бригад, 32 пожарные машины и пять вертолетов, один координационный самолет. Помощь также оказывали волонтеры, муниципальные цистерны с водой и тяжелая техника.

Напомним, в окрестностях города Мурсия на юго-востоке Испании второй день борются с лесным пожаром на территории регионального парка.

Как сообщалось, к лету 2026 года ЕС готовит крупнейшую в истории операцию по борьбе с лесными пожарами.