ВМС Румынии взорвали российскую мину, вынесенную на побережье Чёрного моря

В среду, 3 июня, военно-морские силы Румынии взорвали противодесантную мину, которая прибилась к ее побережью Черного моря.

Об этом сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

В министерстве отметили, что мина была российского производства типа „ЯРМ" и была обнаружена на пляже между приморскими городами Вама-Веке и "2 Мая".

После этого ее взорвали военно-морские силы Румынии. Возраст мины не уточнялся.

В январе в Румынии на пляже перед полигоном Мидия была обнаружена морская мина, и специалисты уже прибыли на место, чтобы обезвредить ее.

Также сообщалось, что Румыния к 2027 году планирует создать современную систему обнаружения угроз в Черном море для защиты стратегической энергетической и торговой инфраструктуры, в частности будущего оффшорного газового проекта Neptun Deep.