ВМС Румынии взорвали российскую мину, вынесенную на побережье Чёрного моря
В среду, 3 июня, военно-морские силы Румынии взорвали противодесантную мину, которая прибилась к ее побережью Черного моря.
Об этом сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".
В министерстве отметили, что мина была российского производства типа „ЯРМ" и была обнаружена на пляже между приморскими городами Вама-Веке и "2 Мая".
После этого ее взорвали военно-морские силы Румынии. Возраст мины не уточнялся.
В январе в Румынии на пляже перед полигоном Мидия была обнаружена морская мина, и специалисты уже прибыли на место, чтобы обезвредить ее.
Также сообщалось, что Румыния к 2027 году планирует создать современную систему обнаружения угроз в Черном море для защиты стратегической энергетической и торговой инфраструктуры, в частности будущего оффшорного газового проекта Neptun Deep.