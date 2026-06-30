Эрдоган: Турция должна быть вовлечена в европейские оборонные планы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал включить Турцию в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности.

Заявление президента Турции приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Этот комментарий прозвучал за неделю до встречи лидеров НАТО в Анкаре, которая должна состояться 7–8 июля на фоне того, как европейские страны принимают меры по увеличению расходов на оборону и производство вооружений в ответ на войну России в Украине и опасения относительно возможного выхода США из Альянса.

"Незаменимый вклад Турции в европейскую безопасность иногда остается без внимания", – заявил Эрдоган перед делегатами парламентов всех 32 стран-членов НАТО в Стамбуле.

Он отметил, что Турция стремится "участвовать во всех инициативах в сфере обороны и безопасности" на континенте.

Речь идет о возможном доступе Анкары к инициативе ЕС "Меры безопасности для Европы" (SAFE) на сумму 150 млрд евро, которая призвана поддерживать совместные оборонные закупки и стимулировать развитие европейской оборонной промышленности.

Хотя технически Турция соответствует критериям для присоединения к инициативе SAFE, для этого требуется согласие всех 27 членов ЕС, а Греция угрожает заблокировать это решение.

"Мы рассчитываем на вашу поддержку, уважаемые законодатели, в вопросе включения Турции в инициативы в сфере обороны и безопасности, объявленные Европейским Союзом", – подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер также призвал НАТО устранить все барьеры, препятствующие торговле продукцией оборонной промышленности между членами Альянса.

"Если мы хотим преодолеть стоящие перед нами вызовы, нам нужно устранить препятствия для торговли продукцией оборонной промышленности, одновременно обеспечивая сбалансированное и справедливое распределение нагрузки между союзниками", – отметил он.

Напомним, в мае Эрдоган заявлял, что будущая архитектура Европы останется неполной без Турции.

В прошлом году СМИ писали, что в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

В феврале 2026 года европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила Турцию с целью углубления двусторонних отношений. Она отметила, что страна является важным партнером ЕС, в частности в вопросе прекращения войны в Украине.