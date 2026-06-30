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Оборонный план Британии предусматривает выделение миллиардов на дроны

Новости — Вторник, 30 июня 2026, 09:26 — Ирина Кутелева

Правительство Великобритании во вторник представит давно ожидаемый план инвестиций в сферу обороны, который будет предусматривать выделение 5 млрд фунтов стерлингов на беспилотные летательные аппараты и другие беспилотные системы.

Об этом сообщает Financial Times, информирует "Европейская правда".

Ожидаемое увеличение расходов на оборону на сумму около 14,5 млрд фунтов стерлингов – увеличенное на 1 млрд фунтов стерлингов после отставки Джона Хили с должности министра обороны в этом месяце – было одобрено Энди Бернемом, вероятным преемником Кира Стармера на посту британского премьер-министра.

Этот вопрос был предметом напряженных переговоров между Министерством обороны и Министерством финансов, кульминацией которых стало решение Хили уйти в отставку.

Высшие офицеры, как действующие, так и в отставке, предупредили, что предложенное соглашение будет означать необходимость сокращений в существующих бюджетах, хотя некоторые из них воздержались от окончательного вывода до обнародования плана.

Сумма в 5 млрд фунтов стерлингов, выделенная на беспилотники, поможет развеять некоторые упреки относительно того, что Министерство обороны недостаточно быстро переходит к новой эре ведения войны, отмечает издание.

Стармер будет позиционировать этот план как такой, который будет способствовать развитию британского производства, а также предоставит приоритет суверенным британским технологиям искусственного интеллекта и автономным технологиям.

Внимание к дронам объясняется тем, что военные стратеги стремятся извлечь уроки из опыта Украины, где, по оценкам официальных лиц, ежемесячно используется около 200 тысяч беспилотников.

Великобритания заявляет, что в будущем британские вооруженные силы все чаще будут сочетать пилотируемые и автономные платформы: ударные дроны будут действовать вместе с армейскими вертолетами Apache, дроны радиоэлектронной борьбы будут поддерживать боевые самолеты Королевских воздушных сил, а беспилотные суда будут интегрированы в оперативные группы Королевского флота.

"В Украине и на Ближнем Востоке беспилотные системы определяют ход конфликтов. Эта крупнейшая в истории Великобритании инвестиция в эти постоянно развивающиеся технологии поможет нашим вооруженным силам опережать противников", – сказал новый министр обороны Великобритании Дэн Джарвис.

Также сообщалось, что Министерство обороны Великобритании планирует выделить 500 млн фунтов стерлингов (579 млн евро) на трансформацию элитных военных формирований специального назначения.

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