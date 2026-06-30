До чотирьох країн Північної Європи вирушає з візитом глава МЗС Китаю
У перший тиждень липня Данію, Швецію, Норвегію та Фінляндію відвідає міністр закордонних справ Китаю.
Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це оголосили в МЗС КНР у вівторок.
Речник МЗС Китаю оголосив, що міністр закордонних справ Ван Ї у перший тиждень липня здійснить візити до країн Північної Європи – Данії, Швеції, Фінляндії та Норвегії, де зустрінеться з їхніми очільниками МЗС.
Поїздка відбудеться 2-8 липня.
Нагадаємо, у НАТО висловлювали занепокоєння співпрацею Росії та Китаю в Арктиці.
У скандинавських країнах були випадки затримань за підозрами у шпигунстві на користь Пекіна; прем'єр Норвегії прямо називав Китай загрозою.
Президент США Дональд Трамп у період, коли активно говорив про бажання анексувати Гренландію на початку 2026 року, аргументував це, серед іншого, нібито загрозою контролю над островом з боку Росії та Китаю.
Пекін після того заявив, що США не повинні використовувати інші країни як "привід" для реалізації своїх інтересів у Гренландії.