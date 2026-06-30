В четыре страны Северной Европы отправляется с визитом глава МИД Китая

В первую неделю июля Данию, Швецию, Норвегию и Финляндию посетит министр иностранных дел Китая.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом объявили в МИД КНР во вторник.

Представитель МИД Китая объявил, что министр иностранных дел Ван И в первую неделю июля совершит визиты в страны Северной Европы – Данию, Швецию, Финляндию и Норвегию, где встретится с их руководителями МИД.

Поездка состоится 2-8 июля.

Напомним, в НАТО выражали обеспокоенность сотрудничеством России и Китая в Арктике.

В скандинавских странах были случаи задержаний по подозрениям в шпионаже в пользу Пекина; премьер Норвегии прямо называл Китай угрозой.

Президент США Дональд Трамп в период, когда активно говорил о желании аннексировать Гренландию в начале 2026 года, аргументировал это, среди прочего, якобы угрозой контроля над островом со стороны России и Китая.

Пекин после того заявил, что США не должны использовать другие страны как "повод" для реализации своих интересов в Гренландии.