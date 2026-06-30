У Франції обговорюють нову появу Макрона на переговорах у сонцезахисних окулярах

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок носив сонцезахисні окуляри під час зустрічей із султаном Оману.

Про це повідомляють французькі ЗМІ, зокрема, 20 Minutes, повідомляє "Європейська правда".

Кілька місяців тому президент Франції у сонцезахисних окулярах привернув широку увагу під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Тепер же Макрон мав на собі сонцезахисні окуляри, коли вітав султана Хайтема бен Таріка біля Єлисейського палацу, і не знімав їх протягом подальших переговорів, що викликало бурхливе обговорення у соцмережах. Президент також продовжував носити їх під час церемонії підписання контракту в Єлисейському палаці разом із султаном, а потім у готелі на франко-оманському бізнес-форумі.

Хайтем бен Тарік та Емманюель Макрон фото: SIPA

Французькі ЗМІ, посилаючись на джерела, близькі до президента, повідомили, що Макрон змушений носити сонцезахисні окуляри через проблеми із зором.

У січні офіційні особи заявляли, що у нього було незначне запалення очей, через яке йому довелося носити сонцезахисні окуляри протягом приблизно двох тижнів.

Те, що французький лідер взимку носив окуляри, викликало глузування з боку президента США Дональда Трампа, тоді як у Франції люди жартували, що він схожий на Тома Круза з фільму "Найкращий стрілець".

Французький виробник елітних окулярів Henry Jullien пізніше повідомив, що отримав велику кількість запитів щодо цієї моделі, яку він продовжує рекламувати, використовуючи фотографію Макрона.

У січні Макрон з'явився на своє новорічне звернення до Збройних сил на авіабазі Істр із помітно пошкодженим правим оком.