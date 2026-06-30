У Франції обговорюють нову появу Макрона на переговорах у сонцезахисних окулярах
Новини — Вівторок, 30 червня 2026, 16:46 —
Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок носив сонцезахисні окуляри під час зустрічей із султаном Оману.
Про це повідомляють французькі ЗМІ, зокрема, 20 Minutes, повідомляє "Європейська правда".
Кілька місяців тому президент Франції у сонцезахисних окулярах привернув широку увагу під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Тепер же Макрон мав на собі сонцезахисні окуляри, коли вітав султана Хайтема бен Таріка біля Єлисейського палацу, і не знімав їх протягом подальших переговорів, що викликало бурхливе обговорення у соцмережах. Президент також продовжував носити їх під час церемонії підписання контракту в Єлисейському палаці разом із султаном, а потім у готелі на франко-оманському бізнес-форумі.
Французькі ЗМІ, посилаючись на джерела, близькі до президента, повідомили, що Макрон змушений носити сонцезахисні окуляри через проблеми із зором.
У січні офіційні особи заявляли, що у нього було незначне запалення очей, через яке йому довелося носити сонцезахисні окуляри протягом приблизно двох тижнів.
Те, що французький лідер взимку носив окуляри, викликало глузування з боку президента США Дональда Трампа, тоді як у Франції люди жартували, що він схожий на Тома Круза з фільму "Найкращий стрілець".
Французький виробник елітних окулярів Henry Jullien пізніше повідомив, що отримав велику кількість запитів щодо цієї моделі, яку він продовжує рекламувати, використовуючи фотографію Макрона.
У січні Макрон з'явився на своє новорічне звернення до Збройних сил на авіабазі Істр із помітно пошкодженим правим оком.