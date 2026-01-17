Макрон прийшов на нараду в Єлисейському палаці в сонцезахисних окулярах

Президент Франції Емманюель Макрон напередодні з'явився в блакитних сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці, присвяченій інституційному майбутньому Нової Каледонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

Макрон підтвердив, що має певні проблеми з оком, тому буде змушений ходити в окулярах протягом деякого часу.

"Прошу вибачити мені за ці окуляри, які пов'язані з незначною проблемою. Я змушений носити їх деякий час, тому ви будете терпіти мене таким", – сказав він.

Le Parisien

Напередодні Макрон з'явився з почервонілим правим оком під час виступу перед військовими на військовій базі в Істрі.

"Це лише дрібниця. Просто вважайте це відсиланням до ока тигра. Для тих, хто знає це відсилання, це знак рішучості", – іронічно додав він.

Нагадаємо, у 2023 році тогочасний канцлер Німеччини Олаф Шольц опинився у центрі уваги на саміті G20 через свою "піратську" пов’язку на оці.

Речниця Шольца заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі.

У соцмережах з'явилися десятки мемів із Шольцом.