Макрон прийшов на нараду в Єлисейському палаці в сонцезахисних окулярах
Новини — Субота, 17 січня 2026, 14:10 —
Президент Франції Емманюель Макрон напередодні з'явився в блакитних сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаці, присвяченій інституційному майбутньому Нової Каледонії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.
Макрон підтвердив, що має певні проблеми з оком, тому буде змушений ходити в окулярах протягом деякого часу.
"Прошу вибачити мені за ці окуляри, які пов'язані з незначною проблемою. Я змушений носити їх деякий час, тому ви будете терпіти мене таким", – сказав він.
Напередодні Макрон з'явився з почервонілим правим оком під час виступу перед військовими на військовій базі в Істрі.
"Це лише дрібниця. Просто вважайте це відсиланням до ока тигра. Для тих, хто знає це відсилання, це знак рішучості", – іронічно додав він.
Нагадаємо, у 2023 році тогочасний канцлер Німеччини Олаф Шольц опинився у центрі уваги на саміті G20 через свою "піратську" пов’язку на оці.
Речниця Шольца заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі.
У соцмережах з'явилися десятки мемів із Шольцом.