Макрон із травмованим оком звернувся до французьких військових

У четвер президент Франції Емманюель Макрон з'явився на своє новорічне звернення до Збройних сил на авіабазі Істр із помітно пошкодженим правим оком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Parisien.

Перш ніж розпочати свою промову, Емманюель Макрон відчув потребу пояснити свій вигляд.

"Будь ласка, вибачте за непривабливий вигляд мого ока. Нічого серйозного", – запевнив він, а потім пожартував: "Просто сприймайте це як натяк на "Око тигра". Для тих, хто розуміє натяк, це ознака рішучості".

"Око тигра" – популярна пісня американського рок-гурту Survivor з фільму "Роккі III" 1982 року з Сильвестром Сталлоне в головній ролі.

"Une référence non volontaire à l'œil du tigre": Emmanuel Macron plaisante sur l'état de son œil lors de son discours aux armées pic.twitter.com/qlH7QaI2w7 – BFM (@BFMTV) January 15, 2026

Представники Єлисейського палацу спробували заспокоїти громадськість у коментарі виданню. Вони зазначили, що, за словами головного лікаря президента, "це просто маленька кровоносна судина в оці, яка кровоточила".

У своїй промові Макрон говорив про ключові виклики для збройних сил у 2026 році – від прискореного переозброєння Франції та продовження підтримки України до рішення про відправку військ до Гренландії на знак підтримки Данії.

Нагадаємо, у 2023 році тогочасний канцлер Німеччини Олаф Шольц опинився у центрі уваги на саміті G20 через свою "піратську" пов’язку на оці.

Речниця Шольца заявила, що 65-річний канцлер впав під час пробіжки і отримав синці на обличчі.

У соцмережах з'явилися десятки мемів із Шольцом.