Во Франции обсуждают новое появление Макрона на переговорах в солнцезащитных очках

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник надел солнцезащитные очки во время встреч с султаном Омана.

Об этом сообщают французские СМИ, в частности, 20 Minutes, сообщает "Европейская правда".

Несколько месяцев назад президент Франции в солнцезащитных очках привлек широкое внимание во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Теперь же Макрон был в солнцезащитных очках, когда приветствовал султана Хайтема бен Тарика у Елисейского дворца, и не снимал их в течение дальнейших переговоров, что вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Президент также продолжал носить их во время церемонии подписания контракта в Елисейском дворце вместе с султаном, а затем в отеле на франко-оманском бизнес-форуме.

Хайтем бен Тарик и Эмманюэль Макрон фото: SIPA

Французские СМИ, ссылаясь на близкие к президенту источники, сообщили, что Макрон вынужден носить солнцезащитные очки из-за проблем со зрением.

В январе официальные лица заявляли, что у него было незначительное воспаление глаз, из-за которого ему пришлось носить солнцезащитные очки в течение примерно двух недель.

То, что французский лидер зимой носил очки, вызвало насмешки со стороны президента США Дональда Трампа, тогда как во Франции люди шутили, что он похож на Тома Круза из фильма "Лучший стрелок".

Французский производитель элитных очков Henry Jullien позже сообщил, что получил большое количество запросов по этой модели, которую он продолжает рекламировать, используя фотографию Макрона.

В январе Макрон появился на свое новогоднее обращение к Вооруженным силам на авиабазе Истр с заметно поврежденным правым глазом.