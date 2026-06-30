Радник прем'єра Британії з нацбезпеки у Києві зустрівся з Зеленським

Радник із питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили подальшу підтримку України.

Про це президент України повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

За словами глави держави, вони обговорили ситуацію на полі бою, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, та в Росії – дефіцит пального й зміну настроїв населення.

"Важливо, що партнери відзначають успіхи України на фронті, результати наших мідлстрайків і дипстрайків", – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський і Джонатан Пауелл фото: пресслужба глави держави

Окрему увагу приділили підготовці до саміту НАТО в Анкарі та дипломатичній роботі для досягнення миру, говорили про потенційні шляхи для активізації процесу та можливі формати переговорів.

Зеленський також подякував Британії за рішення щодо нового пакета підтримки на майже 290 млн фунтів стерлінгів.

27 червня до Києва приїздила міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз. Її поїздка була сигналом непохитної підтримки з боку Сполученого Королівства, у продовження анонсованого у Гданську пакета підтримки на забезпечення стійкості та енергетичної безпеки України на 290 млн фунтів стерлінгів.

Раніше у Британії запевнили, що їхня підтримка України збережеться й за нового уряду.