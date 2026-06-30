Советник премьера Британии по нацбезопасности в Киеве встретился с Зеленским

Советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, во время которой они обсудили дальнейшую поддержку Украины.

Об этом президент Украины сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

По словам главы государства, они обсудили ситуацию на поле боя, на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму, и в России – дефицит топлива и изменение настроений населения.

"Важно, что партнеры отмечают успехи Украины на фронте, результаты наших мидлстрайков и дипстрайков", – подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский и Джонатан Пауэлл фото: пресс-служба главы государства

Отдельное внимание уделили подготовке к саммиту НАТО в Анкаре и дипломатической работе для достижения мира, говорили о потенциальных путях для активизации процесса и возможных форматах переговоров.

Зеленский также поблагодарил Британию за решение о новом пакете поддержки на почти 290 млн фунтов стерлингов.

27 июня в Киев приезжала министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз. Ее поездка была сигналом непоколебимой поддержки со стороны Соединенного Королевства, в продолжение анонсированного в Гданьске пакета поддержки на обеспечение устойчивости и энергетической безопасности Украины на 290 млн фунтов стерлингов.

Ранее в Британии заверили, что их поддержка Украины сохранится и при новом правительстве.