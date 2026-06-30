У Латвії електрика посадили на понад 5 років за шпигунство на користь РФ

Ризький міський суд засудив електрика за шпигунство в інтересах російської військової розвідки до позбавлення волі на п’ять років і шість місяців без конфіскації майна, а також до пробаційного нагляду на один рік і вісім місяців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Згідно з обвинуваченням, чоловік з 2016 по 2025 рік, керуючись ідеологічними мотивами, добровільно співпрацював з російською військовою розвідкою і незаконно збирав та безпосередньо передавав їй відомості про аеродром "Спілве", про умови придбання в Латвії передплачених карток мобільного зв’язку, про військово-політичні події в країні, про допомогу Україні, про діяльність НАТО, а також про інші актуальні події в оборонній сфері.

Такими діями ця особа створила загрозу інтересам безпеки Латвії, зокрема внутрішній безпеці держави та її обороноздатності.

Особу, яка керувала шпигунством, встановлено, і щодо неї порушено нову кримінальну справу.

Обвинуваченого затримано в ніч на 18 жовтня 2025 року. Як запобіжний захід до нього було застосовано арешт.

Днями у Латвії двох осіб, визнаних винними у шпигунстві на користь Російської Федерації, засудили до 5 і 6 років тюрми.

Нагадаємо, раніше у Німеччині викрили ймовірних шпигунів РФ, що могли готувати напад на виробника дронів.