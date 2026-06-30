В Латвии электрика посадили более чем на 5 лет за шпионаж в пользу РФ

Рижский городской суд приговорил электрика за шпионаж в интересах российской военной разведки к лишению свободы на пять лет и шесть месяцев без конфискации имущества, а также к пробационному надзору на один год и восемь месяцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Согласно обвинению, мужчина с 2016 по 2025 год, руководствуясь идеологическими мотивами, добровольно сотрудничал с российской военной разведкой и незаконно собирал и непосредственно передавал ей сведения об аэродроме "Спилве", об условиях приобретения в Латвии предоплаченных карточек мобильной связи, о военно-политических событиях в стране, о помощи Украине, о деятельности НАТО, а также о других актуальных событиях в оборонной сфере.

Такими действиями это лицо создало угрозу интересам безопасности Латвии, в частности внутренней безопасности государства и его обороноспособности.

Лицо, руководившее шпионажем, установлено, и в отношении него возбуждено новое уголовное дело.

Обвиняемый задержан в ночь на 18 октября 2025 года. В качестве меры пресечения к нему был применен арест.

На днях в Латвии двух человек, признанных виновными в шпионаже в пользу Российской Федерации, приговорили к 5 и 6 годам тюрьмы.

Напомним, ранее в Германии разоблачили вероятных шпионов РФ, которые могли готовить нападение на производителя дронов.