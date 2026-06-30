У вівторок ввечері в Лондоні відбудеться розкішна літня вечірка посольства США, присвячена 250-річчю незалежності, на яку з’їдуться міністри, військові високопосадовці, гіганти бізнесу та посли, однак ймовірний наступний прем’єр Енді Бернем не братиме участі в цьому заході.

Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".

Речник Бернема, який, як очікується, стане прем’єр-міністром 20 липня, повідомив виданню, що той відхилив запрошення через "конфлікт у графіку".

Очікується, що велике американське свято збере близько 2 500 гостей в офіційній резиденції посла США Воррена Стівенса в Ріджентс-парку.

За словами двох осіб, обізнаних із плануванням заходу, цього року Стівенс розіслав менше запрошень на вечірку, ніж зазвичай. У попередні роки на заході були присутні до 4 500 гостей.

Запрошення були надіслані всім лідерам провідних партій. Серед попередніх учасників були колишня глава уряду Ліз Трасс, лідер партії Reform UK Найджел Фарадж та прем’єр-міністр Великої Британії, що йде у відставку, Кір Стармер. Він відвідав захід у 2023 році, до вступу на посаду.

Гостей розважатиме зірка кантрі-музики Тім Макгроу, а також феєрверки – настільки гучні, що, за словами одного з джерел, довелося отримати спеціальний дозвіл, оскільки минулого року вибухи злякали тварин у сусідньому Лондонському зоопарку.

Варто зазначити, що, виступаючи перед журналістами минулого тижня, президент США Дональд Трамп зневажливо відгукнувся про Бернема як про колишнього "мера якогось міста", якого він назвав "надзвичайно ліберальним".

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться лише в липні, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

Британці вважають, що Бернем буде кращим главою уряду, ніж будь-хто з лідерів інших британських партій.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих