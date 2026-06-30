Во вторник вечером в Лондоне состоится роскошная летняя вечеринка посольства США, посвященная 250-летию независимости, на которую съедутся министры, военные чиновники, гиганты бизнеса и послы, однако вероятный следующий премьер Энди Бернем не будет участвовать в этом мероприятии.

Об этом сообщает издание Politico, пишет "Европейская правда".

Представитель Бернема, который, как ожидается, станет премьер-министром 20 июля, сообщил изданию, что тот отклонил приглашение из-за "конфликта в графике".

Ожидается, что большой американский праздник соберет около 2 500 гостей в официальной резиденции посла США Уоррена Стивенса в Регентс-парке.

По словам двух лиц, знакомых с планированием мероприятия, в этом году Стивенс разослал меньше приглашений на вечеринку, чем обычно. В предыдущие годы на мероприятии присутствовали до 4 500 гостей.

Приглашения были отправлены всем лидерам ведущих партий. Среди предыдущих участников были бывшая премьер-министр Лиз Трасс, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж и уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он посетил мероприятие в 2023 году, до вступления в должность.

Гостей будет развлекать звезда кантри-музыки Тим Макгроу, а также фейерверки – настолько громкие, что, по словам одного из источников, пришлось получить специальное разрешение, поскольку в прошлом году взрывы напугали животных в соседнем Лондонском зоопарке.

Стоит отметить, что, выступая перед журналистами на прошлой неделе, президент США Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о Бернеме как о бывшем "мэре какого-то города", которого он назвал "чрезвычайно либеральным".

Как известно, 22 июня премьер-министр Британии Кир Стармер объявил, что время его пребывания в должности подошло к концу. Хотя официально конкурс на должность лидера Лейбористской партии начнется только в июле, Энди Бернема считают следующим премьер-министром Великобритании.

Британцы считают, что Бернем будет лучшим главой правительства, чем кто-либо из лидеров других британских партий.

Подробнее о вероятном преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых