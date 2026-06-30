Президент Румунії розповів про контакти з Україною після інциденту з морським дроном

Президент Румунії Нікушор Дан заявив у вівторок, що після інциденту з дроном у порту Констанца між Румунією та Україною відбувалися контакти на різних рівнях, і що прогрес полягає в тому, що щодо подібних подій налагоджено прямий канал зв’язку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Нікушора Дана запитали, чи отримав він звіт щодо дрона, який потрапив до порту Констанца.

Президент Румунії уточнив, що йдеться про два питання: повітряне та морське.

"Щодо повітряних дронів, ми працюємо над цим, досягаємо прогресу. Щодо морського дрона, то є попередній звіт і перелік запитань від усіх відомств, який було передано українській стороні", – відповів глава держави.

Нікушор Дан також зазначив, що між Румунією та Україною відбувалися певні контакти на різних рівнях, і прогрес порівняно з тим, що було два-три тижні тому, полягає в тому, що щодо такого роду інцидентів налагоджено прямий канал зв’язку, завдяки чому інформація не проходить через ланцюжок численних осіб, що приймають рішення.

Президент зазначив, що після інциденту в порту Констанца більше морських інцидентів не відбувалося.

Нагадаємо, наприкінці травня у Румунії російський "Шахед" ("Герань 2") влетів у верхній поверх багатоповерхівки у прикордонному з Україною місті Галац та серйозно пошкодив квартиру, що стало першим подібним випадком за час повномасштабної війни.

Бухарест після цього вдався до закриття генконсульства, а також оголосив російського генконсула персоною нон ґрата. Росія у відповідь спершу викликала посла Румунії, а згодом закрила румунське генконсульство у Санкт-Петербурзі та оголосила генконсула персоною нон ґрата.

На початку червня український морський дрон, що збився з курсу під впливом російських засобів РЕБ, вибухнув у румунському порту Констанца.