Президент Румынии рассказал о контактах с Украиной после инцидента с морским дроном

Президент Румынии Никушор Дан заявил во вторник, что после инцидента с дроном в порту Констанца между Румынией и Украиной происходили контакты на различных уровнях, и что прогресс заключается в том, что в отношении подобных событий налажен прямой канал связи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Никушора Дана спросили, получил ли он отчет о дроне, который попал в порт Констанца.

Президент Румынии уточнил, что речь идет о двух вопросах: воздушном и морском.

"Что касается воздушных дронов, мы работаем над этим, добиваемся прогресса. Что касается морского дрона, то есть предварительный отчет и перечень вопросов от всех ведомств, который был передан украинской стороне", – ответил глава государства.

Никушор Дан также отметил, что между Румынией и Украиной происходили определенные контакты на разных уровнях, и прогресс по сравнению с тем, что было две-три недели назад, заключается в том, что в отношении подобных инцидентов налажен прямой канал связи, благодаря чему информация не проходит через цепочку многочисленных лиц, принимающих решения.

Президент отметил, что после инцидента в порту Констанца больше морских инцидентов не происходило.

Напомним, в конце мая в Румынии российский "Шахед" ("Герань-2") врезался в верхний этаж многоэтажного дома в приграничном с Украиной городе Галац и серьезно повредил квартиру, что стало первым подобным случаем за время полномасштабной войны.

Бухарест после этого прибег к закрытию генерального консульства, а также объявил российского генерального консула персоной нон грата. Россия в ответ сначала вызвала посла Румынии, а впоследствии закрыла румынское генеральное консульство в Санкт-Петербурге и объявила генерального консула персоной нон грата.

В начале июня украинский морской дрон, сбившийся с курса под воздействием российских средств РЭБ, взорвался в румынском порту Констанца.