Суд лишив у силі заборону на мовлення Russia Today у Німеччині

Берлінський адміністративний суд підтвердив заборону на мовлення у країні Russia Today, накладену Управлінням з питань ЗМІ Берліна та Бранденбурга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Суд відхилив позов, поданий російським телеканалом RT DE Productions GmbH, повідомив представник суду.

Канал вів мовлення німецькою мовою й був орієнтований на німецький ринок. Оскільки необхідна ліцензія на мовлення не була отримана в Управлінні з питань ЗМІ, регуляторний орган розпочав провадження проти компанії. На початку лютого 2022 року було винесено рішення про заборону мовлення.

Товариство з обмеженою відповідальністю, засноване у 2014 році згідно з німецьким законодавством, яке наразі перебуває в стадії ліквідації та більше не здійснює господарську діяльність, оскаржило це рішення в суді. Спочатку у березні 2023 року воно подало позов про застосування тимчасових заходів, а тепер – також у рамках основного судового розгляду. Суд не знайшов підстав для скасування рішення Управління з питань ЗМІ.

Факт відсутності ліцензії на мовлення не оскаржувався в суді. Основна увага приділялася питанню, чи була така ліцензія взагалі необхідною. З точки зору російського каналу – ні. Вони стверджували, що контент лише вироблявся в Німеччині і що канал не був окремим мовником.

Суд не погодився з цим: орган з питань ЗМІ мав рацію, вважаючи позивача мовником ліцензованого RT DE. Сама телерадіокомпанія заявляла, що редакційна відповідальність за контент, який вона транслювала, лежала на ній у Німеччині – а не в Росії. На думку суду, не було вагомих доказів на підтвердження твердження, що позивач лише постачав фрагменти програм московській компанії.

Медіарегулятор висловив задоволення тим, що його дії були визнані законними. "Своїм сьогоднішнім рішенням суд підтверджує, що RT DE була телерадіокомпанією, що базувалася в Берліні, – і що вона здійснювала мовлення без ліцензії", – пояснила директорка Ева Флеккен.

Це рішення ще не має юридичної сили. Телерадіокомпанія може звернутися до Вищого адміністративного суду Берліна-Бранденбурга з проханням про дозвіл на оскарження.

Дослідження 2025 року свідчить, що російські державні ЗМІ все ще особливо популярні в Німеччині. За даними ISD, п'ять заблокованих доменів реєстрували понад 50 тисяч відвідувань на місяць, а три з них навіть 100 тисяч відвідувачів кожен.