Суд оставил в силе запрет на вещание Russia Today в Германии

Берлинский административный суд подтвердил запрет на вещание в стране Russia Today, наложенный Управлением по делам СМИ Берлина и Бранденбурга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Суд отклонил иск, поданный российским телеканалом RT DE Productions GmbH, сообщил представитель суда.

Канал вещал на немецком языке и был ориентирован на немецкий рынок. Поскольку необходимая лицензия на вещание не была получена в Управлении по вопросам СМИ, регулирующий орган возбудил дело против компании. В начале февраля 2022 года было вынесено решение о запрете вещания.

Общество с ограниченной ответственностью, основанное в 2014 году в соответствии с немецким законодательством, которое в настоящее время находится в стадии ликвидации и больше не осуществляет хозяйственную деятельность, обжаловало это решение в суде. Сначала в марте 2023 года оно подало иск о применении временных мер, а теперь – также в рамках основного судебного разбирательства. Суд не нашел оснований для отмены решения Управления по вопросам СМИ.

Факт отсутствия лицензии на вещание не оспаривался в суде. Основное внимание уделялось вопросу, была ли такая лицензия вообще необходима. С точки зрения российского канала – нет. Они утверждали, что контент лишь производился в Германии и что канал не был отдельным вещателем.

Суд не согласился с этим: орган по вопросам СМИ был прав, считая истца вещателем лицензированного RT DE. Сама телерадиокомпания заявляла, что редакционная ответственность за контент, который она транслировала, лежала на ней в Германии – а не в России. По мнению суда, не было весомых доказательств в подтверждение утверждения, что истец лишь поставлял фрагменты программ московской компании.

Медиарегулятор выразил удовлетворение тем, что его действия были признаны законными. "Своим сегодняшним решением суд подтверждает, что RT DE была телерадиокомпанией, базировавшейся в Берлине, – и что она осуществляла вещание без лицензии", – пояснила директор Ева Флеккен.

Это решение пока не имеет юридической силы. Телерадиокомпания может обратиться в Высший административный суд Берлина-Бранденбурга с просьбой о разрешении на обжалование.

Исследование 2025 года показывает, что российские государственные СМИ по-прежнему особенно популярны в Германии. По данным ISD, пять заблокированных доменов регистрировали более 50 тысяч посещений в месяц, а три из них – даже по 100 тысяч посетителей каждый.