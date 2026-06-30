Група республіканців погрожує адміністрації Трампа через суперечку щодо військ у Польщі

Група поміркованих республіканців у Палаті представників погрожує заблокувати законопроєкт про виділення 88 млрд доларів на боротьбу з Іраном, якщо американські війська не повернуться до Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Невелика група законодавців з Республіканської партії на чолі з Доном Бейконом (республіканець від штату Небраска), який часто критикує Трампа, може зірвати ухвалення законопроєкту про надзвичайні видатки, який також передбачає допомогу сільському господарству та кошти на боротьбу з вірусом Ебола. Бейкон та його союзники намагаються змусити Білий дім виконати свій план щодо заміщення 4 200 американських військовослужбовців, яких минулого місяця раптово вивели з Польщі.

Всього три голоси, що відхиляться від лінії партії, можуть спричинити серйозні проблеми для спікера Майка Джонсона, з огляду на незначну більшість республіканців у Палаті представників, очікуваний широкий опір демократів щодо цього заходу, а також занепокоєння прихильників жорсткої бюджетної політики в Республіканській партії щодо виділення таких значних коштів.

Ця патова ситуація є черговим зіткненням між прихильниками жорсткої оборонної політики в Республіканській партії та адміністрацією Трампа, яка в основному ігнорувала занепокоєння Республіканської партії щодо виведення військ з Європи – це частина ширшої ініціативи Білого дому, спрямованої на те, щоб змусити європейські країни взяти на себе більшу частину тягаря забезпечення власної національної безпеки.

"У нас було п’ять бригад, а зараз залишилося три", – сказав Бейкон про американські війська в Польщі, яку вважають ключовим союзником Сполучених Штатів. "Це незадовільно. … Якщо вони хочуть моєї підтримки щодо додаткового бюджету, їм краще виступити й вирішити це питання", – додав Бейкон, який назвав себе "речником" цієї ініціативи.

"Я підтримую Дона", – сказав конгресмен Браян Фіцпатрік (республіканець від Пенсильванії), додавши, що хоче отримати від Пентагону пояснення, чому відомство змінює курс щодо "беззаперечної політики", яка зберігалася протягом поколінь.

Конгресмен Остін Скотт (республіканець від Джорджії), який також є членом комітету з питань збройних сил, зазначив, що хоча він і надалі підтримуватиме додатковий бюджет, "без цих двох у нас не вистачить голосів для його ухвалення".

Нагадаємо, у травні США оголосили, що призупиняють розгортання 4 тисяч американських військових у Польщі.

Проте згодом Трамп заявив, що Сполучені Штати відправлять додаткових 5 тисяч військових до Польщі.

Трамп запросив президента Польщі Кароля Навроцького на святкування свого дня народження у Білому домі і глава МЗС Польщі порадив президенту обговорити з очільником Білого дому посилення присутності американських військ на східному фланзі НАТО.