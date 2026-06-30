Группа республиканцев угрожает администрации Трампа из-за спора о войсках в Польше

Группа умеренных республиканцев в Палате представителей угрожает заблокировать законопроект о выделении 88 млрд долларов на борьбу с Ираном, если американские войска не вернутся в Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Небольшая группа законодателей из Республиканской партии во главе с Доном Бейконом (республиканец от штата Небраска), который часто критикует Трампа, может сорвать принятие законопроекта о чрезвычайных расходах, который также предусматривает помощь сельскому хозяйству и средства на борьбу с вирусом Эбола. Бейкон и его союзники пытаются заставить Белый дом выполнить свой план по замещению 4 200 американских военнослужащих, которых в прошлом месяце внезапно вывели из Польши.

Всего три голоса, отклонившиеся от линии партии, могут создать серьёзные проблемы для спикера Майка Джонсона, учитывая незначительное большинство республиканцев в Палате представителей, ожидаемое широкое сопротивление демократов этой мере, а также обеспокоенность сторонников жесткой бюджетной политики в Республиканской партии по поводу выделения столь значительных средств.

Эта патовая ситуация является очередным столкновением между сторонниками жесткой оборонной политики в Республиканской партии и администрацией Трампа, которая в основном игнорировала опасения Республиканской партии по поводу вывода войск из Европы – это часть более широкой инициативы Белого дома, направленной на то, чтобы заставить европейские страны взять на себя большую часть бремени обеспечения собственной национальной безопасности.

"У нас было пять бригад, а сейчас осталось три", – сказал Бейкон об американских войсках в Польше, которую считают ключевым союзником Соединенных Штатов. "Это неудовлетворительно. … Если они хотят моей поддержки в вопросе дополнительного бюджета, им лучше выступить и решить этот вопрос", – добавил Бейкон, назвавший себя "представителем" этой инициативы.

"Я поддерживаю Дона", – сказал конгрессмен Брайан Фицпатрик (республиканец из Пенсильвании), добавив, что хочет получить от Пентагона объяснение, почему ведомство меняет курс в отношении "безусловной политики", которая сохранялась на протяжении поколений.

Конгрессмен Остин Скотт (республиканец из Джорджии), который также является членом комитета по вооруженным силам, отметил, что хотя он и в дальнейшем будет поддерживать дополнительный бюджет, "без этих двоих у нас не хватит голосов для его принятия".

Напомним, в мае США объявили, что приостанавливают развертывание 4 тысяч американских военнослужащих в Польше.

Однако впоследствии Трамп заявил, что Соединенные Штаты отправят в Польшу дополнительно 5 тысяч военнослужащих.

Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого на празднование своего дня рождения в Белом доме, а глава МИД Польши посоветовал президенту обсудить с главой Белого дома вопрос об усилении присутствия американских войск на восточном фланге НАТО.