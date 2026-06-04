Германия обвиняет Россию в "горьком поражении" в борьбе за место в Совбезе ООН

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль назвал "горьким поражением" тот факт, что Германия не получила место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, уступив Португалии и Австрии.

Заявление немецкого министра приводит BBC, сообщает "Европейская правда".

В этом контексте Вадефуль указал, что "не секрет", что Россия разжигала настроения против Германии.

"Мы решительно поддерживаем Украину, и Россия не хочет, чтобы такой голос звучал в Совете безопасности", – сказал он.

В Совете безопасности ООН есть пять постоянных членов – Китай, Франция, Россия, Великобритания и США – и 10 временных.

Германия получила 104 голоса в борьбе за одно из двух мест в Совбезе от группы "Западная Европа и другие", при этом Португалия получила 134 голоса в свою пользу, а Австрия – 131.

"Мы всегда занимали четкую позицию по определенным вопросам, и эти позиции разделяют не все государства-члены. То, что Германия всегда должна брать на себя особую ответственность за Израиль в конфликте на Ближнем Востоке, также могло стоить нам голосов", – добавил Вадефуль.

Он также добавил, что еще одной причиной поражения Германии могло стать позднее вступление в борьбу за место в Совбезе ООН.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна и впредь будет решительным сторонником международной системы, и поздравил Австрию и Португалию.

"Этот результат не меняет задач, стоящих перед нами в Организации Объединенных Наций. Германия остается надежным столпом многосторонней системы", – сказал он.

Германия входила в состав Совета безопасности шесть раз, в последний раз – в 2019 и 2020 годах. Обычно Берлин выдвигает свою кандидатуру в Совет безопасности раз в восемь лет. По словам дипломатов, Германия еще никогда ранее не терпела неудачи в борьбе за место.

Напомним, в сентябре 2025 года бывшая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок официально вступила в должность президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН в начале июня после того, как она получила необходимое большинство в 167 голосов.