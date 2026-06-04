Британская разведка предупредила о новых попытках шпионажа со стороны Китая

Служба безопасности Великобритании (MI5) предупредила, что китайские шпионы используют сайты по поиску работы, такие как LinkedIn, для оказания давления на британских чиновников и военнослужащих.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Шпионы атакуют британских чиновников и военных на сайтах с вакансиями, включая LinkedIn, Indeed и Upwork, чтобы попытаться получить доступ к секретной или конфиденциальной информации, предупредила MI5.

Разведывательный альянс Five Eyes (Великобритания, США, Австралия, Канада и Новая Зеландия) опубликовал бюллетень, в котором освещается агрессивная стратегия онлайн-вербовки, когда шпионы военной разведки Пекина выдают себя за сотрудников, действующих от имени частного бизнеса или аналитических центров.

Они размещают объявления о вымышленных вакансиях, таких как аналитики по внешней политике или обороне, а затем оказывают давление на кандидатов, чтобы те предоставили непубличную информацию.

Шпионы сосредотачиваются на тех, кто имеет прямой или косвенный доступ к секретной информации. Даже если соискатель не имеет доступа к таким данным, раскрытие других деталей государственной политики или военных стратегий может поставить под угрозу национальную безопасность, предупреждают разведывательные ведомства.

"На успешных кандидатов оказывают давление, чтобы они предоставляли "непубличную" информацию для неуказанных клиентов, связанных с китайским правительством", – говорится в отчете.

Собеседования проводятся виртуально. Вербовщики скрывают свою истинную личность и расспрашивают кандидатов о ключевых деталях, включая их доступ к правительственным контактам или военную деятельность.

Затем кандидатов просят написать пробный отчет на такие темы, как отношения Китая с другими странами, оборона или торговля, прежде чем просят их предоставить более конфиденциальную информацию.

В бюллетене предупреждается, что любой, кто причастен к несанкционированному разглашению информации, может быть привлечен к ответственности за шпионаж.

В октябре прошлого года заместитель советника по национальной безопасности Великобритании Мэттью Коллинз заявил, что разведывательные службы Китая проводили масштабные шпионские операции, которые угрожали экономике и безопасности страны.

В марте этого года полиция Великобритании арестовала трех подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, один из них оказался мужем депутата от Лейбористской партии Джоанни Рид.