Полиция Чехии подтвердила, что митрополит РПЦ Иларион перевозил кокаин

В Чехии полицейская экспертиза подтвердила, что белый порошок, обнаруженный в автомобиле митрополита Русской православной церкви (РПЦ) Илариона, оказался кокаином.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

На прошлой неделе полиция задержала митрополита Илариона, через два дня его отпустили, и сейчас он уже находится в Москве, однако расследование в Чехии продолжается.

Священнослужитель поехал в Москву и считает этот случай провокацией.

Во время обыска автомобиля, в котором Иларион ехал со своим водителем, полицейские нашли три пакетика с белым порошком. Его отправили на экспертизу, и сейчас уже есть результаты.

"Мы можем подтвердить, что экспертиза доказала: изъятый белый порошок – это кокаин. Речь идет о нескольких граммах, которые мы нашли в автомобиле и изъяли", – сообщила пресс-секретарь полиции Мартина Рихтерова.

24 мая в Чехии правоохранители остановили авто с российским митрополитом Иларионом, возглавляющим чешскую ветвь РПЦ, в котором обнаружили небольших контейнера с веществом белого цвета.

Писали, что Министерство иностранных дел России считает задержание в Чехии Илариона провокацией и требует его освобождения.

Чешские органы власти отпустили Илариона без предъявления против него обвинений, и 30 мая он прилетел в Москву.

Иларион, настоящее имя – Григорий Алфеев, в 2009-2022 годах занимал должность руководителя отдела внешних связей Московского патриархата Русской православной церкви и считался одним из возможных преемников российского патриарха Кирилла во главе РПЦ.

После отставки он служил митрополитом в Венгрии, где столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах и роскошном образе жизни.

В декабре 2024 года руководство Русской православной церкви уволило Илариона с должности в Будапеште и перевело в Карловы Вары.