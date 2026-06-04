Литва адаптирует системы борьбы с контрабандистскими шарами для перехвата дронов

В Литве системы борьбы с воздушными шарами, которые переносят контрабанду, будут адаптированы для перехвата дронов.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Как указано, после объявления Министерством экономики и инноваций конкурса на 3 млн евро для разработки средств борьбы с контрабандными метеозондами министр Эдвинас Грикшас отметил, что новая технология должна также защищать воздушное пространство от беспилотников.

"Сначала идея всегда касалась воздушных шаров, но мы осознаем важность и антидронових систем. Это должно быть динамичное решение для многоуровневой системы обороны", – заявил Грикшас.

По словам министра, в ближайшие дни будет объявлено о закупке с техническим описанием технологии. К участию приглашаются как консорциумы, победившие в первом конкурсе прошлой осенью, так и другие компании.

Грикшас отметил необходимость решения, которое можно применить ко всей системе противовоздушной обороны.

"Система ПВО – одно из самых сложных решений в контексте современного технологического развития. Существуют воздушные шары, дроны, и здесь важно, чтобы решение не ограничивалось только шарами. Оно должно применяться как часть общей системы ПВО", – сказал министр.

Он также добавил, что после объявления новой закупки ожидается, что продукт будет разработан за полгода, а еще через несколько месяцев будет создана опытная партия.

После того как в октябре прошлого года министерство объявило конкурс на 1 млн евро для бизнеса на разработку идей по защите воздушного пространства Литвы от контрабандных метеозондов, финансирование получили компании IT logika, Teltonika и Dangaus sviesos.

С целью ускорения разработки решений для нейтрализации угроз в воздушном пространстве сумма поощрения для их создателей была увеличена до 3 млн евро.

Недавно президент Гитанас Науседа заявил, что Литва решительно настроена сбивать летательные аппараты, которые нарушают ее воздушное пространство, даже если для этого придется использовать дорогие ракеты.

Писали, что Литва рассматривает возможность закупки у израильской компании Elbit Systems дронов и системы обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.