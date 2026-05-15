Президент Сербії проігнорує святкування 20-ї річниці незалежності Чорногорії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що отримав запрошення взяти участь у тому, що він назвав "гламурним святкуванням" 20-ї річниці незалежності Чорногорії, але що "звичайно ж, він не братиме в ньому участі".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1.

"Я не братиму участі у гламурному святкуванні відокремлення від моєї Сербії. Мені було б соромно, і я плюнув би собі та своєму народу в обличчя, нехай вони святкують, що хочуть", – сказав Вучич журналістам під час огляду будівельного майданчика комплексу EXPO 2027.

Вучич зазначив, що про некомпетентність керівництва того періоду можна сказати багато, і що "видно, що вони зараз дуже раді, що залишили сербів і Сербію".

"Дивно, що серби (в Чорногорії) не мають права використовувати сербську мову як офіційну. Дивно також, що Європа не наполягає на цьому, але наполягає на всьому іншому", – сказав Вучич, додавши, що це не є несподіванкою.

Незалежність Чорногорії була офіційно проголошена 3 червня 2006 року. Цьому передував успішний референдум, що відбувся 21 травня 2006 року, де понад 55% виборців підтримали вихід із союзу з Сербією. Це мирне розлучення поклало край існуванню Державного Союзу Сербії та Чорногорії.

22 квітня Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС: країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

Чорногорія хоче стати 28-м членом ЄС до 2028 року.

