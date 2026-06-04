Сербские спецслужбы советуют президенту не ехать в Черногорию на саммит с лидерами ЕС

Агентство безопасности и информации Сербии (BIA) предостерегло президента Александара Вучича от визита в Черногорию 5 июня, где должен состояться саммит лидеров Европейского Союза и балканских стран, сославшись на угрозы безопасности.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

BIA в среду поздно вечером заявило, что поездка Вучича в Черногорию представляет высокий риск для безопасности из-за "враждебной деятельности иностранных спецслужб и присутствия там преступного клана".

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен должны прибыть в прибрежный черногорский город Тиват, чтобы встретиться с лидерами шести стран Западных Балкан и обсудить их прогресс на пути к членству в ЕС.

Спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что Вучич планировал поехать на саммит и провести ряд встреч, несмотря на предупреждения спецслужб.

Предупреждение прозвучало после того, как в среду Черногория вернула самолет с 87 гражданами Сербии, который приземлился в Тивате. В Подгорице заявили, что пассажиры рейса представляют угрозу безопасности накануне саммита ЕС-Западные Балканы.

По информации СМИ, часть пассажиров должна была выполнять задачи по "неформальной охране" президента Сербии во время его пребывания в Тивате.

В среду вечером Сербия ввела усиленный контроль на границе с Черногорией, что привело к образованию длинных очередей на пунктах пропуска.

Отношения между двумя странами обострились из-за связей Подгорицы с Косово, а также из-за влияния Белграда на внутриполитические вопросы через церковь и политические силы, связанные с партией Вучича.

Черногория, член НАТО, обрела независимость в 2006 году после разрыва союза с Сербией. В отличие от Белграда, она ввела санкции против России, согласовав свою внешнюю политику с Европейским союзом.

В мае президент Сербии Александар Вучич заявил, что получил приглашение принять участие в том, что он назвал "гламурным празднованием" 20-й годовщины независимости Черногории, но что "конечно же, он не будет в нем участвовать".

В марте президент Хорватии Зоран Миланович отменил саммит стран Западных Балкан, который должен был состояться в мае, из-за заявлений своего сербского коллеги, которые, по его мнению, представляют угрозу региональной стабильности.