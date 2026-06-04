В польской Силезии – подтопления после сильных ливней
Новости — Четверг, 4 июня 2026, 12:37 —
В ряде городов польской Силезии затопило улицы после сильных ливней, специализированные службы осуществили почти 400 выездов для помощи с ликвидацией последствий непогоды.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Вечером 3 мая Силезское воеводство Польши накрыл грозовой фронт с сильными ливнями, в результате чего во многих населенных пунктах произошли существенные подтопления.
Больше всего пострадал Рыбницкий уезд, города Руда-Шленска и Ястшембе-Здруй, где залило много улиц, а иногда и нижние этажи зданий.
Так, на пике ливней в Руде-Шленской выпало до 50 литров воды на квадратный метр за один час.
Пожарно-спасательная служба и члены волонтерских отрядов осуществили около 380 выездов для помощи с ликвидацией последствий, всего задействованы более 2300 человек.
В конце мая в Опольском воеводстве прошел смерч, местами вызвав значительные разрушения.
3 мая смерч произошел также в столице Италии Риме, вызвав падение деревьев и перебои в движении транспорта.