В ряде городов польской Силезии затопило улицы после сильных ливней, специализированные службы осуществили почти 400 выездов для помощи с ликвидацией последствий непогоды.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вечером 3 мая Силезское воеводство Польши накрыл грозовой фронт с сильными ливнями, в результате чего во многих населенных пунктах произошли существенные подтопления.

Больше всего пострадал Рыбницкий уезд, города Руда-Шленска и Ястшембе-Здруй, где залило много улиц, а иногда и нижние этажи зданий.

Так, на пике ливней в Руде-Шленской выпало до 50 литров воды на квадратный метр за один час.

Пожарно-спасательная служба и члены волонтерских отрядов осуществили около 380 выездов для помощи с ликвидацией последствий, всего задействованы более 2300 человек.

В конце мая в Опольском воеводстве прошел смерч, местами вызвав значительные разрушения.

3 мая смерч произошел также в столице Италии Риме, вызвав падение деревьев и перебои в движении транспорта.