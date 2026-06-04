КС Румынии принял решение в пользу закона о программе ЕС SAFE

Конституционный суд Румынии подтвердил соответствие основному закону румынского законодательства для участия в программе ЕС по перевооружению SAFE, отклонив иск группы из более полусотни депутатов.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Конституционный суд Румынии 4 июня отклонил иск 53 депутатов из нескольких парламентских фракций (в том числе скандальной SOS Romania) и внефракционных, которые оспаривали румынский закон о реализации программы ЕС по перевооружению SAFE как не соответствующий конституции.

Судьи решили, что положения оспариваемого закона соответствуют конституции, отвергли критику о нарушении "принципа двухпалатности" и определили, что поправки, внесенные в парламенте, не расходятся с целью, которую закладывал инициатор законодательного предложения.

Решение приняли единогласно.

Напомним, Польша первой из стран ЕС подписала соглашение для получения финансирования по европейской программе перевооружения SAFE и уже получила первые средства.

Перед тем участие в программе стало предметом спора между правительством Дональда Туска и президентом Каролем Навроцким. Президент Навроцкий сначала ветировал закон об участии страны в программе SAFE, зато внес свою инициативу.

Правительство нашло способ обойти это препятствие, однако кредитные средства можно будет потратить только на военные структуры и нельзя будет привлечь в сопутствующие ведомства – например, на финансирование Пограничной службы.